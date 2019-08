Lava Jato nega que Dallagnol pediu investigação de ministros do STF Reportagem da Folha de S.Paulo, com mensagens atribuídas ao procurador, afirma que ele procurou ligação de Toffoli e Gilmar com empreiteiras Lava Jato nega que Dallagnol pediu investigação de ministros do STF

Dallagnol temia que o STF barrasse a Lava Jato Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 14.11.2016

Em nota oficial, a força-tarefa da Operação Lava Jato desmentiu a informação divulgada nesta quinta-feira (1º) pelo jornal Folha de S. Paulo, em parceria com o The Intercept Brasil, de que o procurador da República Deltan Dallagnol incentivou colegas em Brasília e Curitiba a investigar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli e Gilmar Mendes de forma sigilosa. As publicações se basearam em mensagens de celular atribuídas a Dallagnol.

O objetivo de Dallagnol, segundo as mensagens, seria encontrar indícios de ligação dos ministros e de seus familiares com as empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção da Petrobras. Ele temia, de acordo com a Folha e o Intercept, que o STF barrasse as investigações da Lava Jato.

A Força-tarefa afirma que o procurador nunca solicitou à Receita Federal que investigasse ministros do STF ou familiares e tampouco orientou os trabalhos do órgão. A nota diz ainda que "sempre que foram identificados elementos apreendidos pela força-tarefa que contiveram menções a autoridades com foro especial, foi formalizado o devido encaminhamento" à Procuradoria-Geral da República.

A nota é concluída com a informação de que os procuradores da República "não reconhecem as mensagens oriundas de crime cibernético e que têm sido usadas, de forma editada ou fora de contexto, para embasar acusações e intrigas que não correspondem à realidade".

Leia a nota na íntegra:

A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba esclarece que o procurador da República Deltan Dallagnol nunca solicitou à Receita Federal que investigasse ministros do Supremo Tribunal Federal ou familiares e tampouco orientou os trabalhos do órgão, sequer tendo conhecimento de quem são os auditores responsáveis por eventual ação.

As investigações realizadas pelos integrantes da força-tarefa sempre foram restritas ao escopo de suas competências perante a 13ª Vara Federal, na 1ª instância do Judiciário. As informações sobre detentores de foro privilegiado que chegaram ao grupo sempre foram repassadas à Procuradoria-Geral da República, como determina a lei. Algumas dessas informações chegaram à força-tarefa porque ela desempenha o papel de auxiliar da PGR na elaboração de acordos, mas nunca por causa de investigações.

Assim, sempre que foram identificados elementos apreendidos pela força-tarefa que contiveram menções a autoridades com foro especial, foi formalizado o devido encaminhamento.

Os procuradores da República confiam nas instituições e respeitam os integrantes do STF. Além disso, eles não reconhecem as mensagens oriundas de crime cibernético e que têm sido usadas, de forma editada ou fora de contexto, para embasar acusações e intrigas que não correspondem à realidade.