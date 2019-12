Lava Jato registra recorde de denúncias em 2019 no Paraná Foram 29 denúncias envolvendo 151 pessoas, sendo 100 denunciados pela primeira vez na operação e 51 que já são réus em outros processos Lava Jato bate recorde de denúncias em 2019 no Paraná

Foram 29 denúncias envolvendo 151 pessoas, segundo o MPF do Paraná Cassiano Rosário/Futura Press/Folhapress – 26.09.2018

A quantidade de denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal no Paraná dentro da operação Lava Jato bateu recorde em 2019. Foram 29 denúncias envolvendo 151 pessoas, sendo 100 denunciados pela primeira vez na operação e 51 que já são réus em outros processos.

O ano de 2016 contava até então o maior número de denúncias registradas, sendo 21 peças acusatórias. A operação começou em 2014.

A denúncia mais recente aceita pela Justiça Federal do Paraná, em 21 de novembro, trata da responsabilização dos executivos de uma empreiteira, a Jaraguá Equipamentos Industriais.

Com as acusações promovidas pela força-tarefa, chega a 115 o total de denúncias realizadas ao longo de mais de cinco anos do caso, envolvendo 497 denunciados (sem repetição de nome). Neste ano, por exemplo, já foram formalmente acusados o ex-senador pelo MDB Romero Jucá; o ex-senador Edison Lobão; o ex-presidente da Transpetro José Sérgio de Oliveira Machado; o ex-presidente da Câmara dos Deputados Marco Maia; o ex-governador do Paraná, Carlos Alberto Richa; o ex-secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, José Richa Filho, o “Pepe Richa”; e Paulo Vieira de Souza, apontado como operador do PSDB.

Entre as cusações propostas em 2019, destacam-se denúncias contra organização criminosa responsável por desviar dinheiro público por meio da supressão de obras rodoviárias e aumento de tarifas em concessões rodoviárias do Anel de Integração, no Paraná.

“Vamos encarar os desafios e seguir com os trabalhos da operação. Lidamos com isso desde 2014. Em toda marcha histórica para vencer injustiças arraigadas há avanços e retrocessos. Não vamos desanimar. Perseverança e resiliência são marcas dos integrantes da Lava Jato e é aquilo que esperamos dos brasileiros que apoiam a operação no esforço contra a corrupção”, afirmou o coordenador da Lava Jato no Paraná, o procurador da República Deltan Dallagnol.