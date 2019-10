'Lavagem cerebral' explica facada em juíza, diz Alexandre de Moraes

Alexandre de Moraes, ministro STF, Carlos Moura/Divulgação/STF - 4.4.2018

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou nesta sexta-feira (4), em São Paulo, que o excesso de críticas ao Judiciário ajuda a explicar a facada do procurador Matheus Carneiro Assunção à juíza Louise Filgueiras ocorrida em São Paulo na quinta-feira (3).

Segundo o ministro, a facilidade de disseminação de notícias falsas põe em risco não só o Poder Judiciário, mas toda a democracia. "Não é um fenômeno apenas no Brasil, mas no mundo inteiro."

Para Alexandre de Moraes, que fez o encerramento do XXIII Congresso Ibero-Americano de Direito e Informática, a democracia é claramente ameaçada quando dados são utilizados com objetivos espúrios, com fins comerciais, eleitorais ou para atacar instituições. "Tendo acesso aos dados pessoais, grupos mal intencionados fazem campanhas direcionadas atacando os pontos sensíveis de cada cidadão. Eles buscam o mesmo objetivo usando termos e abordagens específicas para cada nicho", explicou.

De acordo com Alexandre de Moraes, as instituições são alvo de constantes ataques. "A democracia vai sendo corroída com questionamentos como o que ouvimos recentemente, de que por ela as mudanças andam mais lentamente", afirmou, referindo-se ao post do vereador licenciado do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República Jair Bolsonaro.

A notícia direcionada, que concorre com os "meios de comunicação sérios", atinge com mais eficácia pessoas carentes daquele tipo de notícia. "A manipulação da informação, com fake news ou apenas com a distorção de fatos reais, permite uma indução criminosa das pessoas e chega a extremos como o que vimos agora, do procurador que atacou a juíza com uma faca, em São Paulo."

Para Alexandre de Moraes, há uma ampla manipulação da opinião pública contra o Judiciário e ela é o pano de fundo para o ataque do procurador da Fazenda Nacional Matheus Carneiro Assunção. "Ele esfaqueou a juíza falando em acabar com a corrupção, uma completa insanidade que partiu de alguém que faz parte do poder judiciário. De alguém certamente alvo dessa verdadeira lavagem cerebral contra a democracia."

Ele analisa que o que antes eram boatos que se dissiminavam boca a boca tornaram-se destaque em correntes do WhatsApp. "Uma discussão qualquer hoje viraliza, expondo os participantes para milhares de pessoas", comentou.

Alexandre de Moraes elogiou a recente lei sobre Proteção de dados aprovada no Congresso Nacional, mas disse que todas as autoridades têm que redobrar a atenção contra ameaças de grupos autoritários e controlar serviços que utilizam de forma irresponsável ou mal-intencionada a facilidade de comunicação trazida pela internet e pelas redes sociais.