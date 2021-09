Lei do Mandante: Bolsonaro quer sancionar com times no Planalto Lei aprovada pelo Congresso dá mais poder para o clube mandante negociar patrocínios e transmissões

A- A+

O presidente da República é declarado torcedor de Palmeiras e Botafogo, mas veste a camisa de vários times Lance! Galerias

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse a interlocutores que pretende sancionar a Lei do Mandante em um evento no Palácio do Planalto com a presença de times, emissoras de televisão e parlamentares. O projeto (PL 2336/2021) foi aprovado pelo Senado por unanimidade em 24 de agosto, e o prazo final de sanção é 17 de setembro.

O texto aprovado assegura que o clube mandante da partida tenha o direito de negociar sozinho, sem participação do visitante, a transmissão ou reprodução dos jogos. Antes da decisão, uma transmissão de futebol precisava da anuência dos dois clubes. A medida inviabilizava a busca de mais parceiros financeiros e contribuía para o monopólio da dona dos direitos televisivos.

Uma nova etapa na gestão do futebol deverá se iniciar com as alterações na Lei Pelé (Lei 9.615, de 1998), que hoje prevê a divisão dos direitos de imagem entre o dono da casa (o mandante) e o adversário (o visitante). A mudança é vista como a quebra de monopólio da Rede Globo no futebol.