Lei que cria Procuradoria Regional da República em MG é sancionada

A- A+

PRR da 1ª Região está localizada no Distrito Federal Divulgação / TRF 1ª Região

O presidente Jair Bolsonaro sancionou, nesta segunda-feira (3), a lei nº 14.290, que cria a Procuradoria Regional da República da 6ª Região em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte. A PRR terá atuação em todo o Estado.

As procuradorias regionais são órgãos do Ministério Público Federal que atuam na segunda instância da Justiça Federal. No caso, a PRR-6ª Região atuará junto ao Tribunal Regional Federal da mesma região, criado em outubro do último ano. A procuradoria de Minas deve ser instalada em até 180 dias após a implantação do tribunal.

Leia também Senado deve votar ainda neste ano criação de novo tribunal em BH

O projeto de lei da PRR foi aprovado pela Câmara dos Deputados em outubro do último ano e aprovado pelo Senado em dezembro. Segundo a legislação, a nova estrutura contará com 18 cargos de procurador regional da República.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Ana Gomes