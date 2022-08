Leila Barros promete ampliar linhas do Metrô-DF caso seja eleita Candidata do PDT ao Palácio do Buriti diz que vai priorizar investimentos em mobilidade na sua gestão para ampliar metrô Leila Barros promete ampliar linhas do Metrô-DF caso seja eleita

A- A+

Leila Barros no 'Balanço Geral DF' Hellen Leite/R7 - 08.08.2022

Candidata do PDT ao Governo do Distrito Federal, a senadora Leila Barros disse nesta segunda-feira (8), em entrevista à Record TV, que vai investir na construção de linhas do Metrô-DF caso seja eleita para o cargo. Leila foi a terceira entrevistada na série de sabatinas que a emissora realiza com os nomes lançados ao Palácio do Buriti até quinta-feira (11).

"Governos anteriores resolveram investir em ônibus, o que não é adequado para a população do DF. A gente quer investir em transporte de massa. Tem que ter trem, ônibus e VLT? Tem. Mas o transporte necessário para melhorar a mobilidade e a vida da população é o metrô, e nisso vamos investir", afirmou.

Atualmente, o Metrô-DF opera em duas linhas e tem 27 estações em funcionamento. Seis regiões administrativas do DF são atendidas: Ceilândia, Samambaia, Taguatinga, Águas Claras, Guará e Brasília. Leila quer levar o transporte a mais cidades, entre elas Gama, Santa Maria e Planaltina. Em alguns casos, segundo a candidata, haveria conexões com monotrilhos.

"A alternativa dada pelos técnicos que estão acompanhando a construção do meu plano de governo, que são especialistas em mobilidade, é a previsão desse monotrilho. A gente está respaldado por um corpo técnico que fez esse estudo e nos orientou nesse sentido."

Veja na entrevista completa outros projetos apresentados por Leila: