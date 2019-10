Márcia Rodrigues, do R7

Leilão tem carro, moto, imóvel e calça jeans com até 50% de desconto Arremate de 207 lotes com diversos produtos ocorre nesta quarta-feira (2), em São Paulo, a partir das 11 horas. Lances iniciais vão de R$ 400 a R$ 4,26 mi

A Justiça Federal do Primeiro Grau em São Paulo realiza, nesta quarta-feira (2/10), na capital de São Paulo, um leilão presencial com 207 lotes provenientes de ações judiciais.

O evento será realizado, a partir das 11 horas, no Fórum Federal Especializado das Execuções Fiscais (rua João Guimarães Rosa, 215, Consolação, na capital paulista).

Os lances iniciais vão de R$ 400 a R$ 4,26 milhões. Os lotes incluem, entre outros itens:

• Água potável

• Aparelho de raio X

• Ar-condicionado

• Calças jeans (do número 40 ao 48)

• Câmera de vídeo

• Caminhão

• Camisetas de malha

• Carros

• Carteiras escolares

• Casacos femininos

• Escrivaninha

• Furadeira industrial

• Home Theater

• Imóveis – apartamentos, chácaras, prédios, terrenos

• Impressora

• Mala

• Microcomputador

• Mochilas

• Motocicleta

• Ônibus

• Toldos retráteis

• TV de 50 polegadas

• Vaga de garagem (na Avenida Paulista)

Os imóveis ofertados no leilão têm desconto de até 40% e os produtos, de 50%, de acordo com informações da Fidalgo Leilões, responsável pelo evento.

Os produtos são oriundos de diversas ações judiciais, segundo a Justiça Federal:

• Criminais (contrabando, infrações penais e estelionato, entre outros);

• Execuções fiscais (contribuintes inadimplentes e dívidas de tributos federais);

• Execuções cíveis (descumprimento de contrato entre órgãos federais);

• Falta de pagamentos e hipotecas do SFH (Sistema Financeiro de Habitação), entre outros.

Os interessados na arrematação dos bens deverão cadastrar-se pessoalmente, com uma hora de antecedência, no local.

É necessário apresentar o documento original de identificação pessoal no dia do leilão.

• Pessoa física: RG, CPF e comprovante de endereço;

• Pessoa jurídica: RG e CPF do representante legal da empresa, comprovante de endereço, contrato social e CNPJ.

O comprovante de endereço é importante, principalmente, nos casos de parcelamento do pagamento da arrematação.

Mais informações sobre o leilão, no edital de venda, no site da Fidalgo Leilões.

Serviço

Evento: Leilão presencial da Justiça Federal

Data: 2 de outubro, às 11h

Local: auditório da Justiça Federal (rua João Guimarães Rosa, 215, Consolação, São Paulo)

Lances: apenas presenciais