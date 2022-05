Leite diz que Doria merece respeito após desistir de candidatura Ex-governador do Rio Grande do Sul avalia a saída do paulista como gesto pela unificação da terceira via nas eleições deste ano Leite diz que Doria merece respeito após desistir de candidatura

A- A+

Os ex-governadores Eduardo Leite (RS) e João Doria (SP) Rodger Timm / Governo do RS / 24.10.2019

O ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite (PSDB) afirmou, nesta segunda-feira (23), que a desistência do ex-governador de São Paulo João Doria de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano é um gesto pela unificação da terceira via e que o paulista merece respeito.

"O PSDB teve candidato legítimo oriundo das prévias, que agora faz gesto pela unificação da terceira via sob liderança de outro partido. Gesto importante de João Doria, que merece respeito. As circunstâncias adversas de uma eleição não diminuem a relevância do seu legado para o Brasil", escreveu Leite nas redes sociais.

O PSDB teve candidato legítimo oriundo das prévias, que agora faz gesto pela unificação da terceira via sob liderança de outro partido. Gesto importante de @jdoriajr, que merece respeito. As circunstâncias adversas de uma eleição não diminuem a relevância do seu legado p/o Brasil — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 23, 2022

Após pressão feita por correligionários, João Doria anunciou a desistência de sua pré-candidatura à Presidência da República nas eleições deste ano. O paulista afirmou que se retira do pleito com "o coração ferido, mas com a alma leve".

"Coloquei meu nome à disposição do partido hoje. Entendo, serenamente, que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito essa realidade com a cabeça erguida. Sou homem que respeita o bom-senso, diálogo e equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal", afirmou Doria.

"O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Eu me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Com a sensação inequívoca do dever cumprido e missão bem realizada. Com boa gestão e sem corrupção", completou.

























Ex-governador de São Paulo anunciou a desistência da candidatura à Presidência na manhã desta segunda-feira (23) Carla Carniel/Reuters - 23.05.2022

Antes do anúncio, Doria se reuniu com lideranças tucanas

Carla Carniel/Reuters - 23.05.2022

O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo (à esquerda), ficou ao lado de João Doria durante o pronunciamento Carla Carniel/Reuters - 23.05.2022

Saída da disputa ocorre após pressão feita por correligionários para que ex-governador desistisse de tentar a Presidência este ano Carla Carniel/Reuters - 23.05.2022

O tucano afirmou que se retira do pleito com 'o coração ferido, mas com a alma leve' Carla Carniel/Reuters - 23.05.2022

Doria afirmou ainda que deixa a disputa sabendo que não era a escolha da cúpula do seu partido Carla Carniel/Reuters - 23.05.2022

Ao final do pronunciamento, João Doria chorou e foi consolado pela mulher, a artista plástica Bia Doria

Carla Carniel/Reuters - 23.05.2022 Publicidade

Depois da desistência de Doria, a cúpula do PSDB quer confirmar apoio à candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) nos próximos dias. O partido deve se reunir nesta terça-feira (24), em encontro que havia sido marcado na semana passada. A discussão deve girar em torno da consolidação da emedebista como o nome da terceira via e também do nome que os tucanos devem indicar como vice da pré-candidata à Presidência da República.

Mesmo com o cenário à vista, a saída de Doria do jogo estimulou um grupo do PSDB que queria a candidatura de Eduardo Leite à Presidência. Ele foi derrotado por Doria nas prévias, realizadas no ano passado, mas era visto como um nome mais viável do que o ex-governador paulsita. Parlamentares ligados a Leite se reúnem para discutir esse assunto ainda nesta segunda.