Leite diz que ministro da Saúde elogiou política de distanciamento Governador do Rio Grande do Sul participou de reunião com Nelson Teich nesta quarta-feira (29) e solicitou habilitação de leitos e respiradores

Na imagem, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul pelo PSDB Felipe Dalla Valle / RS / 23.03.2020

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), afirmou nesta quarta-feira (29) que recebeu elogios do ministro da Saúde, Nelson Teich, sobre a política de distanciamento social no enfrentamento ao novo coronavírus.

A afirmação dada por Teich foi publicada por Leite em sua conta no Twitter. Mais cedo, ele se reuniu, com demais governadores da região Sul, com o ministro da Saúde.

Leia mais: Governadores do Sul se preocupam com a chegada do inverno

“A equipe do Ministério da Saúde disse estar fazendo o possível para atender as demandas dos Estados. Também ouvimos elogios do ministro à nossa pesquisa de prevalência, que será levada para outros lugares do país, bem como à nossa política de distanciamento”, disse.

Leite informou que durante a reunião com Teich solicitou a habilitação de 298 novos leitos de UTI adulto, cinco leitos pediátricos e os leitos dos hospitais de pequeno porte, “que totalizam 1.661 e que podem desafogar o sistema de referência”.

O governador requereu, também, o envio de respiradores, testes e EPI’s para o Estado.