Lewandowski cobra de Pazuello atualização do plano de vacinação Pedido ocorre após aprovação de duas vacinas para uso emergencial e anúncio de que aplicações começarão hoje

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski voltou a cobrar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para que atualize mensalmente o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19.

O despacho exige também da AGU (Advocacia-Geral da União) que busque a atualização dos procedimentos que serão tomados para imunizar os grupos de risco da população brasileira contra a doença causada pelo novo coronavírus.

No início de janeiro, Lewandowski já havia cobrado informações, pedindo, por exemplo, detalhes sobre o estoque do governo federal de vacinas. Elas foram apresentadas, mas, agora, diante da aprovação de duas vacinas para uso emergencial e da iniciativa de Pazuello de adiantar para esta segunda-feira (18) o início do plano nacional de imunizações, o STF decidiu cobrar mais explicações.