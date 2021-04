Lewandowski envia ao STJ cópia de mensagens da operação Spoofing

A- A+

Na imagem, ministro Ricardo Lewandowski (STF) Nelson Jr. / STF 10-03-2020

O ministro Ricardo Lewandowski, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta segunda-feira (12) o envio das cópias dos documentos da operação Spoofing ao presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Humberto Martins.

A solicitação foi feita pelo próprio Martins, “tendo em conta ainda que, não apenas o presidente, como também os demais ministros têm legítimo interesse em conhecer o conteúdo das referidas mensagens, em especial aquele que lhes diga respeito diretamente”.

Os documentos da operação Spoofing revelaram supostas tentativas de violação da independência jurisdicional e de intimidação de ministros do STJ, que abriu inquérito para apurar o caso no último 19 de fevereiro.

No entanto, em 31 de março, a ministra Rosa Weber determinou a suspensão do inquérito até o mérito da questão ser julgado pela Primeira Turma do STF. O ato foi acatado pelo presidente do STJ e aguarda análise dos magistrados da Suprema Corte.

Ainda na mesma decisão, Lewandowski determinou o envio dos documentos da operação Spoofing ao Corregedor-Geral do Conselho Nacional do Ministério Público, promotor de Justiça do Rio Grande do Norte Rinaldo Reis Lima, para as providências cabíveis.