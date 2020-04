Lewandowski nega pedido para que SUS utilize leitos de UTIs privadas

Mariana Londres e Plínio Aguiar, do R7

Lewandowski nega pedido para SUS regular leitos privados Carlos Moura/SCO/STF - 04.04.2018

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Ricardo Lewandowski negou nesta sexta-feira (3) um pedido de autorização para que o poder público passe a regular a utilização dos leitos de UTIS na rede privada enquanto durar a pandemia do novo coronavírus.

A ação foi movida pelo PSOL na terça-feira, 31 de março. Para o partido, cabe ao SUS (Sistema Único de Saúde) assumir integralmente a gestão de hospitais e profissionais de saúde púbicos e privados, a fim de garantir acesso igualitário aos serviços.

O partido argumenta que a Constituição Federal prevê a propriedade particular sendo usada por autoridade competente em caso de perigo público iminente, mediante indenização posterior ao proprietário em caso de dano.

Em decisão, Lewandowski negou o pedido. “Vulneraria frontalmente o princípio de separação dos poderes a incursão do Judiciário numa seara de atuação, por todos os títulos, privativa do Executivo, substituindo-o na tomada de decisões de cunho político-administrativo, submetidas a critérios de conveniência e oportunidade, sobretudo tendo em conta a magnitude das providências pretendidas nesta ação, cujo escopo é nada mais nada menos do que a requisição compulsória e indiscriminada de todos os bens e serviços privados voltados à saúde, antes mesmo de esgotadas outras alternativas cogitáveis pelas autoridades federais, estaduais e municipais para enfrentar a pandemia”, argumenta.

O ministro do STF acrescenta que, mesmo considerada a grave crise sanitária pela qual passa o país, “ainda é cedo para presumir a ocorrência de omissão dos gestores públicos”.

Procurado pela reportagem, o PSOL informou que não obteve o teor da decisão e, assim que receber mais informações, se manifestará.