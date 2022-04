Líder da greve no Banco Central recebeu R$ 41,8 mil em dezembro Valor já inclui deduções e é o mais recente disponível no Portal da Transparência; categoria pede aumento salarial de 26% Líder da greve no Banco Central recebeu R$ 41,8 mil em dezembro

Servidores fazem paralisações diárias de quatro horas, entre 14h e 18h, desde o dia 17 de abril Marcello Casal Jr/Agência Brasil - Arquivo

O presidente do Sinal (Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central) e líder da greve na instituição, Fabio Faiad Bottini, recebeu R$ 41.894,81 no mês de dezembro, já calculadas as deduções. O valor é o mais recente disponível no Portal da Transparência.

Fabio Bottini é o líder da greve SINAL/DIVULGAÇÃO - ARQUIVO

Desse total, R$ 27,3 mil foram referentes à remuneração básica bruta, R$ 13,6 mil foram de gratificação natalina e outros R$ 9,1 mil foram relativos às férias.

Além disso, outros R$ 458 foram recebidos em função de verba indenizatória, não discriminada.

Os abatimentos de Imposto de Renda e de previdência, somados, foram de R$ 8,2 mil.

Veja a discriminação dos valores abaixo:

Contracheque do líder da greve no Banco Central, Fabio Faiad Bottini, em dezembro de 2021 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO FEDERAL/REPRODUÇÃO - 6.4.2022

Greve

Os servidores da instituição estão em greve desde a última sexta-feira (1º). A decisão pela interrupção das atividades foi aprovada quatro dias antes, em 28 de abril. Desde 17 de março, os servidores fazem paralisações diárias de quatro horas, entre 14h e 18h.

A greve é motivada pela "defesa da valorização da carreira de especialista e do fortalecimento do Banco Central", conforme destacado na página do sindicato. Os servidores pedem um aumento salarial de 26%.

"A intensificação do movimento reivindicatório se dá após meses de tentativas frustradas, por parte da categoria, de estabelecer uma agenda negocial com o Executivo", informa o Sinal.

A greve pode impactar ainda mais a elaboração e a divulgação de relatórios semanais e mensais, que já vem sofrendo atrasos desde o início da paralisação.

Em nota, o Banco Central informou que "reconhece o direito dos servidores de promoverem manifestações organizadas; confia na histórica dedicação, qualidade e responsabilidade dos servidores e de seu compromisso com a instituição e com a sociedade; tem planos de contingência para manter o funcionamento dos sistemas críticos para a população, os mercados e as operações das instituições reguladas, tais como STR, Pix, Selic, entre outros".

O R7 procurou também o Sinal em busca de um posicionamento do presidente com relação ao salário recebido e o aumento pleiteado pela categoria, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.