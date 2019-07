Líder da maioria: é mais saudável ter debate do que obstrução Deputado Aguinaldo Ribeiro, líder da maioria na Câmara, afirmou que os partidos de centro e da base discutem com a oposição um acordo para o plenário discutir texto Aguinaldo: é mais saudável para o País ter debate do que obstrução

O líder da maioria na Câmara, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou nesta manhã de terça-feira (9), que os partidos de centro e da base discutem com a oposição um acordo para que nesta terça o plenário da Casa apenas debata o texto aprovado pela comissão especial da reforma da Previdência. A ideia, de acordo com ele, é vencer essa etapa nesta terça e iniciar o processo de votação da proposta na manhã desta quarta-feira com apenas dois requerimentos de obstrução.

Uma nova reunião de líderes será realizada às 14h para deliberar sobre esta possibilidade. "É uma proposta de entendimento. Estamos tentando vencer a obstrução e nos parece razoável. É muito mais racional e saudável para o País que, ao invés de perder tempo com a obstrução, que se debata o tema. Se esse entendimento não for aceito, vamos para a votação", disse Ribeiro.

De acordo com ele, a sessão de debates deve durar 5 horas, mas há a possibilidade de se realizar duas sessões, o que somariam 10 horas de discussões. A ideia é que sempre discurse um deputado a favor e um contrário à reforma.

O deputado disse ainda que os destaques que serão apresentados poderão ser feitos até o início do processo de votação. A Câmara só deverá começar a tratar da reforma da Previdência de fato nesta terça à tarde. Até lá, partidos e bancadas realizarão reuniões para definir detalhes das estratégias que serão colocadas em prática ao longo dos próximos dias.

O líder do Podemos, José Nelto (GO), corroborou a tentativa de acordo exposta por Ribeiro. De acordo com ele, a oposição não aceitou fechar um acordo na reunião da manhã. "A oposição insiste em manter a obstrução, mas estamos tentando viabilizar um acordo", disse.

