Líder do governo diz que Brasil está em situação 'confortável' Deputado federal Ricardo Barros (PP-PR) afirmou que país está em 22º lugar em número de óbitos por milhão de habitantes Líder do governo diz que Brasil está em situação confortável

O deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

O deputado federal Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, afirmou nesta quarta-feira (17), em entrevista à emissora “Globonews”, que o Brasil vive uma situação “até confortável” na pandemia, se comparado a outros países.

A afirmação se dá um dia após o Brasil bater recorde de mortes por covid-19, com 2.842 óbitos. No total, o país tem 282.128 mortes registradas desde a chegada do novo coronavírus ao país.

Barros, que já foi ministro da Saúde no governo de Michel Temer, comparou mortes por milhão de habitantes e indicou que o país está em 22º lugar, registrando 1.314 óbitos a cada 1 milhão de pessoas.

“Nossa situação não é tão crítica assim comparada a outros países. É uma situação até confortável”, afirmou.

Segundo a Universidade norte-americana John Hopkins, referência no mundo por reunir dados dos diferentes governos sobre casos e mortes de covid-19, o Brasil ocupa nesta quarta a 23ª posição em uma lista de mortes por 100 mil habitantes, com 134,69 óbitos nessa proporção. O líder é San Marino, um dos menores países do mundo, com apenas cerca de 34 mil habitantes e índice de 227,8 óbitos.

Outra lista da universidade aponta o Brasil como líder em números absolutos de casos diários de covid-19 no mundo, tendo ultrapassado os Estados Unidos, que por meses lideraram a lista.

O ministro falou em repique da doença no mundo. "É natural que haja nesse momento, de pico de pandemia, um repique da pandemia. Não esperávamos ter esse aumento de casos, e acontece mundialmente. Já estamos com o sistema de UTIs mais estruturado, mas ainda assim temos tido, em alguns lugares, o esgotamento da rede", disse.