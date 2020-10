Do R7, com Reuters

Líder do governo diz ter acordo para votar autonomia do BC na quinta Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que se houver entendimento, não há problema em convocar a sessão Líder do governo diz ter acordo para votar autonomia do BC na quinta

Bezerra diz ter "praticamente acordadas" as votações Enildo Amaral/BCB

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou nesta terça-feira (20) ter "praticamente acordadas" as votações de matérias com repercussão econômica, como a proposta sobre autonomia do BC (Banco Central). Ele sugeriu que as análises ocorram ainda nesta semana, na quinta-feira (22).

O líder disse que esse projeto, assim como outra proposta que trata de depósitos remunerados do BC, contam com a concordância do governo e de boa parte dos líderes de bancada. Ele afirmou, ainda, que tenta construir um entendimento em torno do marco legal do gás.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que se houver entendimento, não há problema em convocar uma sessão da Casa para a quinta-feira.

O projeto de autonomia é uma das prioridades do presidente do BC, Roberto Campos Neto. A pandemia do novo coronavírus, no entanto, fez com que a proposta fosse ofuscada por outros projetos de maior urgência para o combate da crise no Congresso.