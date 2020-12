Líder do governo na Câmara: "STF não deveria legislar" Deputado Ricardo Barros (PP-PR) diz que ministros estão lendo o contrário do que a Constituição estabelece vedando a recondução

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) Michel Jesus/Câmara dos Deputados

O deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, se manifestou nesta sexta-feira (4) sobre os votos dos ministros do STF que abrem caminho para as reeleições de Maia e Alcolumbre no comando do Congresso.

Para Barros, grande articulador do governo, o STF "não deveria legislar":

"Seus ministros lendo o contrário do que está escrito. Lamentável mais este capítulo de ativismo político do poder judiciário. A vedação a reeleição na mesma legislatura foi objeto da emenda 50 a nossa constituição. Feita para reafirmar o impedimento."