Líder do PCC foge 5h após ganhar liberdade condicional por covid-19 Homem estava preso no Paraná e foi autorizado a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira por pertencer ao grupo de risco de contágio da doença

Ele removeu a tornozeleira eletrônica horas depois de sair do presídio Reprodução/RecordTV

Valacir de Alencar, apontado como um dos líderes da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital) no Paraná, fugiu cinco horas depois de deixar a Penitenciária Estadual da cidade de Piraquara, no interior do estado, após receber liberdade condicional da Justiça por pertencer a grupo de risco da covid-19.

O homem havia sido condenado a 76 anos de prisão por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, já havia fugido outras vezes da prisão, e desta vez tinha recebido o benefício condicionado ao monitoramento por tornozeleira eletrônica, devido a pandemia.

"No dia 26/03, a defesa do preso Valacir de Alencar requereu à 1ª Vara de Execuções Penais o benefício do cumprimento da pena em regime domiciliar, alegando problemas de saúde", informou o Departamento Penitenciário do Paraná.

No sexta-feira (17), cinco horas após ter instalado a tornozeleira e saído da penitenciária, o dispositivo foi removido, acionando um alerta para as autoridades.

Equipes das polícias Civil e Militar foram acionadas, mas o homem não foi localizado e é considerado foragido da Justiça.

"As polícias Militar e Civil estão na busca do referido preso e pede a colaboração da população para que repassem quaisquer informações que possam colaborar na prisão do foragido anonimamente através do Disque Denúncia 181 ou ainda pelo 190 da Polícia Militar”, informou o órgão em nota enviada à imprensa.