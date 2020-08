Líder do Podemos pede que STF adie adoção do juiz de garantias Figura, sancionada pelo presidente em dezembro de 2019, divide a condução do processo entre dois magistrados e é alvo de ações na Suprema Corte

Líder do Podemos (imagem) pede que STF adie adoção do juiz de garantias Divulgação Léo Moraes(Podemos-RO)

O líder do Podemos na Câmara, deputado federal Léo Moraes (RO), protocolou uma ação junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) para que adie a adoção do juiz de garantias.

A figura do juiz de garantias consiste na divisão da condução dos processos criminais entre dois magistrados – um da fase de investigação e o outro, do julgamento. O método foi aprovado no pacote anticrime, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em dezembro de 2019.

Uma resolução do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), informa o parlamentar, aponta que seriam necessários 120 dias para adaptações internas, por parte da Justiça, para a implantação do juiz de garantias.

Leia mais: Moro diz que suspensão do juiz de garantias por 6 meses 'é positiva'

O líder do Podemos, contudo, argumenta que a aplicação da medida ainda em 2020 é uma “irresponsabilidade” devido ao período de recessão e, por isso, pede que a implantação do juiz de garantias aguarde o término do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

“Entendemos que o prazo de 120 dias apresenta-se insuficiente, levando em consideração o compromisso do orçamento público com o enfrentamento da pandemia de covid-19 em curso”, diz Moraes, que pede a aplicação da figura pós-pandemia.

Veja também: 'Juiz de garantias não pode ser só para Lava Jato', diz associação

O instituto de juiz de garantias foi questionado junto ao STF após diversas ações – protocoladas, inclusive, pelo setor. Diante dos questionamentos, o ministro Luiz Fux suspendeu, por tempo indeterminado, a implantação da figura.

Na ocasião, o magistrado explicou que, o fato de a lei ter sido aprovada pelo Congresso e sancionada por Bolsonaro, “não funciona como argumento apto a minimizar a legitimidade do Poder Judiciário para o exercício do controle de constitucionalidade”.