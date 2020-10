Líder do Podemos propõe pagar Renda Cidadã com supersalários Deputado levou proposta ao presidente Jair Bolsonaro em reunião nesta quarta. Projeto que acaba com supersalários está parado na Câmara

Líder do Podemos propõe pagar Renda Cidadã com supersalários Divulgação Léo Moraes (Podemos-RO)

O líder do Podemos na Câmara, deputado Léo Moraes (PODE-RO), apresentou ao presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (7), uma proposta para financiar o Renda Cidadã com o corte dos supersalários do funcionalismo brasileiro. Ele falou com jornalistas após a reunião, que teve ainda a presença do ministro da Secretaria de Governo, Luiz Ramos.

"Temos preocupação com o teto de gastos, não furar o teto é fundamental, discutimos os supersalários e a possibilidade de encontrarmos caminho para a área econômica trabalhar as pautas transformadoras do País. Há vários caminhos e presidente está esperando a área econômica. Apresentamos alguns caminhos como o corte dos supersalários. É importante que todos passam por dificuldades e algumas parcelas precisam entregar mais do que outras. Os Poderes têm que estar convencidos que as suas parcelas devem entregar para salvaguardar a população que está abaixo da linha de pobreza".

Moraes e o seu partido já vem pressionado o parlamento pela votação do projeto relatado pelo deputado Rubens Bueno (PR) de corte dos supersalários. Pela proposta, todo tipo de pagamento passa a estar sujeito ao teto (hoje, R$ 39,2 mil), exceto verbas de caráter indenizatório. Apesar do teto constitucional, muitos servidores recebem vencimentos acima dos R$ 39,2 mil em função de penduricalhos como auxílios e gratificações. O projeto está parado na Câmara.