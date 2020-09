Plínio Aguiar, do R7

Líder do Podemos quer ouvir Aras sobre prorrogação da Lava Jato Requerimento será protocolado na Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (31). Data limite para renovação da força-tarefa é 9 de setembro

Na imagem, o PGR, Augusto Aras Marcos Corrêa/PR - 27.08.2020

O líder do Podemos na Câmara, deputado federal Léo Moraes (RO), irá apresentar nesta segunda-feira (31) um requerimento para a realização de uma comissão geral com a presença do procurador-geral da República, Augusto Aras, para discutir a prorrogação da força-tarefa da operação Lava Jato.

A data limite para a renovação da força-tarefa de Curitiba (PR) é 9 de setembro.

Leia: Senadores divulgam manifesto em defesa da operação Lava Jato

“É inaceitável que a maior operação de combate à corrupção do país seja desmontada, muito menos que isso seja feito numa canetada, em um ofício de duas linhas, sem que os reais motivos por trás de uma decisão com tamanhos prejuízos sejam revelados para a sociedade”, afirma Moraes.

Criada em 2014, a Lava Jato investigou esquemas de lavagem de dinheiro e, recentemente, tem sido alvo de ataques do próprio PGR. Entre os principais fatores que Aras aponta, estão o compartilhamento de dados e a proposta da criação da Unac (Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado).

Em nota, a assessoria de imprensa da PGR informou que o requerimento "não consta do sistema do MPF" e "não antecipa posicionamentos ou manifestações".