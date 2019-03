Líder do PSL critica proposta de Bolsonaro para militares Deputado Delegado Waldir (PSL-GO) fez duras críticas à reestruturação das carreiras por trazer distorções na reforma Líder do PSL na Câmara critica proposta para militares de Bolsonaro

Delegado Waldir (PSL-GO) fez duras críticas à reestruturação Fátima Meira/Futura Press/Estadão Conteúdo

O líder do PSL na Câmara dos Deputados, Delegado Waldir (PSL-GO), fez duras críticas à proposta de reestruturação da carreira militar entregue pelo presidente Jair Bolsonaro à Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (20) atrelada à reforma da Previdência. Para Waldir, a proposta da carreira dos militares é contrária à ideia inicial da nova Previdência, de que todos seriam tratados de forma igualitária.

— O parlamento tem sim o seu compromisso com a reforma da Previdência. Mas quando o ministro da Economia e o presidente chegam para a sociedade brasileira e falam que querem acabar com privilégios e que todos serão tratados de forma igualitária, não temos como trazer esse texto da reforma dos militares. Que trata de forma diferente carreiras policiais. Que traz uma reestruturação não prevista. Havia previsão de economia de R$ 100 bilhões na reforma dos militares e baixou para R$ 10 bilhões? Esses 10% serão os mesmos 10% que ele vai adotar em todo o pacote da nova Previdência? O governo precisa vir aqui até a Casa para explicar. Quem vai colocar a digital é cada parlamentar. Ele nos trouxe um abacaxi, mas nós não vamos descascar no dente. Tem que trazer a faca e ajudar a descascar.

O delegado apoia a decisão de alguns parlamentares de não designar um relator para a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), que irá analisar a constitucionalidade da PEC da reforma da Previdência, enquanto o governo não explicar a reestruturação da carreira militar.

— Estamos aguardando o governo vir aqui, foi o governo que trouxe... Foi correta a decisão de esperar a reforma dos militares. O tratamento foi diferenciado e nós não vamos permitir. A reforma vai acontecer, mas queremos que o governo explique.

O ministro Paulo Guedes deve ir à CCJ na próxima terça (26).

— Hoje é quinta e estou aguardando. Quero saber qual a pressa do governo federal. Até agora não nos procuraram. Foi o governo que disse que todos iam ser iguais. Estamos aguardando o projeto trazido não traz essa igualdade. Não tem impasse, tem que ter decisão. Nós queremos votar, trabalhar, mas precisamos que governo traga esclarecimento.Como ficam as demais carreiras, dos professores, dos porteiros, dos jornalistas?