Líder fala da importância da PEC em meio a rombo de R$ 300 bi 

A- A+

Líder do governo fala da importância da PEC Emergencial Luis Macedo/Câmara dos Deputados - 04.02.2021

Ao falar sobre a aprovação da PEC Emergencial, o líder do Governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), ressaltou a importância do ajuste nas contas do governo. Ele comemorou a possibilidade de se pagar o auxílio emergencial, mas também as medidas de ajuste das contas que estão no texto.

"O País há oito anos tem déficit fiscal primário, ou seja gasta mais do que arrecada. Neste ano, o Brasil vai ter mais R$ 247 bilhões de déficit, além dos R$ 44 bilhões que aprovamos agora para o auxílio emergencial. Portanto, já estamos com quase R$ 300 bilhões de déficit público só neste ano, aumentando o nosso endividamento, e por isso devemos ter todo o cuidado com o ajuste fiscal. E o presidente Jair Bolsonaro está muito cioso da sua responsabilidade de manter as contas públicas do Brasil em ordem".

Os partidos da base aliada fecharam um acordo para tirar do texto o item que proibia promoções dos servidores públicos em caso de rombo fiscal.