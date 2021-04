Líder quer que CPI e comissão da covid-19 compartilhem informações

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

Na imagem, senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) Reprodução Senado Federal

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), líder do bloco Senado Independente, composto por Cidadania, PDT, Rede e PSB, apresentou requerimento para que a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da covid-19 e a comissão temporária que acompanha as medidas de enfrentamento ao novo coronavírus compartilhem informações.

"A comissão temporária da covid-19 desempenha papel estratégico no acompanhamento e fiscalização das ações e medidas implementadas pelos órgãos responsáveis para conter o avanço do coronavírus e trabalha para assegurar maior controle e transparência no enfrentamento da pandemia", afirma Eliziane.

"Uma ação conjunta e compartilhada entre esta comissão e a CPI da pandemia, nos pontos possíveis e convergentes entre seus planos de trabalho, poderá ser de grande relevância para o aprimoramento dos trabalhos com a realização de audiências públicas conjuntas e o compartilhamento de documentos", acrescenta.

A primeira reunião da CPI da covid-19 acontecerá no dia 27 de abril. O membro mais velho da comissão, senador Otto Alencar (PSD-BA), fez a convocação oficial para os demais integrantes. Na ocasião, serão eleitos para os cargos de presidente, vice-presidente e relator. Há acordo para que os cargos sejam distribuídos, respectivamente, para Omar Aziz (PSD-AM), Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL).