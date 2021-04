Líder quer que Paulo Guedes explique suposta ingerência no BB Jean Paul Prates protocolou no Senado Federal nesta segunda-feira (5) requerimento de convocação do ministro da Economia

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Na imagem, ministro Paulo Guedes (Economia) Marcelo Camargo/Agência Brasil - 08.03.2021

O líder da minoria do Senado Federal, Jean Paul Prates, apresentou nesta segunda-feira (5) requerimento de convocação do ministro Paulo Guedes (Economia) para dar esclarecimentos sobre denúncias de tentativas de ingerência sobre o Banco do Brasil.

No último dia 18, o Banco do Brasil anunciou que o presidente da instituição, André Guilherme Brandão, renunciou ao cargo a partir de 1º de abril. Dias depois, a instituição informou sobre a saída dos conselheiros Hélio Magalhães e José Guimarães Monforte.

Um dos conselheiros cita, em uma carta pública, descaso e desrespeito e afirmou que tomou a decisão em razão “do reiterado descaso com que o acionista majoritário vem tratando não apenas esta prestigiada instituição, mas também outras importantes estatais de capital aberto e seus principais administradores”.

No caso do BB, Magalhães aponta tentativas de desrespeito à governança corporativa, que não foram adiante em razão da atuação diligente do conselho e pela "higidez dos mecanismos de governança da companhia".

O requerimento feito pelo líder da minoria se dá na Comissão de Assuntos Econômicos e também solicita a presença dos dois conselheiros.