Liderança do PSL prevê fim de votação da Previdência no sábado Estimativa do governo é que texto principal seja aprovado na madrugada da quarta-feira, mas ainda precisarão ser votados os destaques

Câmara inicia discussão do projeto nesta terça-feira Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A liderança do PSL na Câmara disparou uma mensagem para seus deputados em que prevê que a votação da reforma da Previdência, em dois turnos, ocorra apenas no sábado (13) à tarde, um dia a mais do que estimaram demais lideranças na segunda-feira (8).

Já a previsão segundo a mensagem, é que o texto principal seria aprovado na madrugada da quarta-feira (10). Os destaques ficariam para o restante da quarta, possivelmente até a madrugada da quinta-feira (11).

Neste mesmo dia o texto voltaria para a Comissão Especial para a aprovação da redação que será levada ao segundo turno - cuja votação seria iniciada já na noite da quinta, tomaria toda a sexta-feira (12) e seria encerrada no sábado à tarde.

"Portanto, solicitamos que os parlamentares 'adiem o retorno à base' com fundamento nessa perspectiva", diz a mensagem enviada em nome do deputado Delegado Waldir (GO), líder do PSL na Câmara.

Leia também: como a reforma da Previdência afeta a sua aposentadoria

A líder do governo no Congresso, deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), previu que a reforma será aprovada em dois turnos no plenário da Câmara até a sexta-feira.

O levantamento feito na segunda-feira mostrou que há segurança para a aprovação do texto-base da reforma, mas a maior preocupação é com os destaques que podem desidratar a economia.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.