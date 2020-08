Do R7, com informações da Agência Estado e Vania Souza, da Agência Record

Lideranças usam web para destacar manifestação de apoio à Lava Jato Ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro afirmou no Twitter que o legado da operação "é do povo brasileiro que não admite corrupção"

Apoiadores da Lava Jato realizam carreata pelas ruas de São Paulo Reprodução

Lideranças políticas usaram suas contas no Twitter para postar fotos e vídeos de carreatas em defesa da Operação Lava Jato em algumas cidades brasileiras.

O ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sergio Moro afirmou em sua conta na rede social que o "legado da Lava Jato é do povo brasileiro que não admite corrupção, desvio de dinheiro público e impunidade".

O senador Major Olímpio (PSL-SP) publicou um vídeo e disse que, "seguindo todas as regras de prevenção à Covid-19, encerramos a carreata deste sábado em defesa da Lava Jato e pelo fortalecimento das instituições no combate à corrupção!".

"A Av. Paulista tomada de veículos em uma demonstração de que a Lava Jato veio para ficar e a população apoia!", escreveu o senador.

O senador Alvaro Dias (Podemos-PR) também destacou as manifestações de apoio "em diversas cidades do Brasil". "Os apoiadores fizeram o ato na forma de carreata, usaram máscaras e permaneceram dentro dos carros durante todo o trajeto, evitando aglomerações e respeitando o distanciamento", destacou.

Apoiadores realizam carreata pelas ruas de São Paulo

Apoiadores da Lava Jato realizaram uma carreata em São Paulo a favor da continuidade da operação contra corrupção no país. O ato começou por volta de 10h45.

O grupo com cerca de 60 veículos saiu da Praça Charles Miller, no estádio do Pacaembu, região central da capital paulista, com destino ao monumento às Bandeiras, no Ibirapuera, zona sul da capital.

Segundo a Polícia Militar, o protesto foi pacífico.