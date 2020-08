Lideranças veem 'preconceito' contra atividades religiosas Bispos e teólogo criticam a manutenção do fechamento dos templos em mais de 400 cidades mesmo após decreto presidencial Líderes religiosos falam em 'preconceito' contra as igrejas

Os líderes religiosos voltaram a criticar nesta sexta-feira (31), durante a Live JR, a manutenção do fechamento das igrejas em cerca 400 cidades brasileiras. A decisão vai contra o decreto federal assinado em março pelo presidente Jair Bolsonaro, que inclui templos na lista de atividades essenciais.

O Bispo Eduardo Bravo, da União Nacional das Igrejas e Pastores Evangélicos, avaliou que muitas autoridades não sabiam o que fazer e "aproveitaram a pandemia para manifestar o preconceito religioso".

Para o teólogo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Rodrigo Silva, prefeitos e governadores ecoaram o "consciente coletivo" de que a religião é algo de pouca importância. Ele cita que os atuais acontecimentos evidenciaram o que chamou de 'religiofobia'.

"Qualquer tipo de manifestação artística que deplore o nome de Jesus é liberdade de expressão e qualquer outro tipo de manifestação já é preconceito. Mas não existe o preconceito contra a religião", observou Silva.

Para o Bispo da Igreja Sara Nossa Terra, Christiano Guimarães, a manutenção do fechamento é fruto da falta de conhecimento. "O medo e da preocupação excessiva. As pessoas, sem saber como agir, preferem agir pelo excesso", lamentou ele.

Eduardo Bravo disse que o objetivo principal das igrejas é ajudar as pessoas e criticou a fala de alguns prefeitos que recomendaram a execução das atividades religiosas dentro de casa.

"Algumas pessoas não têm condições de orar sozinhas e não têm condições de ler a Bíblia. Ela não entende nada. Ela está tão perturbada, angustiada e desesperada que precisa que alguém fale e ore com ela", explicou Bravo.

Segundo Guimarães, que vê muitas das atitudes tomadas para agradar a opinião pública, a importância do trabalho das igrejas não foi levado em conta. "Quem está presente nos cultos está sentindo a segurança, porque eu sou o último a querer que um fiel contraia a covid-19 na minha igreja", afirmou.

