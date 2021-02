Líderes da Câmara se reúnem para discutir prisão de parlamentar

Brasil | Do R7, com Reuters

A- A+

Reunião de líderes da Câmara deve analisar situação do deputado Daniel Silveira Michel Jesus/Câmara dos Deputados

Deputados federais devem retomar a discussão sobre a prisão de Daniel Silveira (PSL-RJ) em reunião de líderes prevista para as 14h desta quinta-feira (18). Caberá à Câmara analisar se mantém ou relaxa a prisão do parlamentar em votação do plenário por maioria dos membros.

Daniel Silveira foi preso em flagrante por crime inafiançável na noite de terça-feira (16) após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito sobre a divulgação de fake news. Ele é acusado de divulgar ataques aos ministros do STF.

Denúncia da Procuradoria-Geral da República apresentada nesta quarta-feira (17) ao STF contra Silveira aponta uma série de crimes que vão desde a coação no curso do processo à incitação de animosidade entre as Forças Armadas e a cúpula do Poder Judiciário.

Sessão cancelada

A Câmara decidiu cancelar sessão deliberativa que estava prevista para esta quinta-feira desde a última semana, e trazia na pauta projetos, requerimentos e uma medida provisória. Mas diante da prisão na véspera de Silveira, determinada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes e chancelada pelo plenário da corte nesta quarta-feira (17) por unanimidade, deputados passaram o dia em reuniões.