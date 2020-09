Líderes marcam reunião para debater veto à desoneração da folha

Partidos buscam um acordo para derrubar o veto à MP Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia será discutido em reunião entre os líderes partidários nesta terça-feira (8) no Congresso Nacional.

Os partidos buscam um acordo para derrubar o veto do presidente à MP (Medida Provisória) 936. Os líderes do governo também participam das discussões, mas aguardam para avançar em uma posição aliada com o Planalto.

O relator do texto na Câmara, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), afirmou, em julho, que a reação dos líderes sinaliza que haverá apoio para uma eventual derrubada do veto e para manter o benefício até dezembro de 2021

Estão incluídos na proposta de desoneração alguns dos segmentos que mais empregam no Brasil, tais como os de call center, comunicação, tecnologia da informação, transporte, construção civil, têxtil.