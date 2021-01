Lira busca votos no Norte e se prepara para Centro-Oeste Candidato apoiado por Jair Bolsonaro à Presidência da Câmara defende dar força a Estados com bancadas menores

Na imagem, deputado federal Arthur Lira (PP-AL) Bruno Kelly/Reuters - 07.01.2021

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL), candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à Presidência da Câmara dos Deputados, busca votos na região Norte do país, se prepara para visitar outras capitais no Centro-Oeste e discursa sobre dar força aos Estados com bancadas menores na Casa.

Lira está em viagem, desde a última terça-feira (5), pela região Norte. O parlamentar já visitou Macapá, Belém e Boa Vista. A próxima viagem será para Rondônia. Na sequência, fará cidades do Centro-Oeste.

“A nossa necessidade de viajar e conversar com os parlamentares em seus Estados é justamente para que a gente tenha acesso a dificuldade, para ver como estão as coisas”, disse Lira. “Os Estados com bancadas menores, como o Acre e Alagoas, esses deputados têm que desdobrar muito”, acrescentou.

O candidato afirmou, ainda, que a figura do presidente da Câmara dos Deputados “não é um feitor do Brasil”. “Não é ele que vai resolver os problemas do Brasil. Ele vai ser o veículo de condução para que os debates tenham a amplitude, sem nenhum tipo de preconceito, com amadurecimento de temas, compromisso d respeitar a proporcionalidade, a transparência e a previsibilidade da Câmara dos Deputados.”