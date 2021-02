Lira deve trocar Joice por Carla Zambelli na Secom da Câmara 

A- A+

Joice apoiou Baleia Rossi, adversário de Lira TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO

A presença da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) na festa de comemoração da vitória de Arthur Lira (PP-AL) na noite desta segunda-feira (1º) em uma casa do Lago Sul em Brasília, não deve ser suficiente para garantir a sua manutenção no cargo de secretária da Comunicação da Câmara.

Carla Zambelli (PSL-SP) deve ocupar a Secom na próxima semana Michel Jesus/ Câmara dos Deputados

Conforme o R7 Planalto apurou, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), irá substituir a deputada Joice pela deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) na gestão da SECOM (Secretaria de Comunicação). O anúncio deve ser feito nos próximos dias.

Joice cumprimenta Lira na festa da vitória do deputado Reprodução

Joice Hasselmann apoiou Baleia Rossi (MDB-SP), principal adversário de Lira na campanha à presidência. Eleita deputada em 2018 com votação histórica graças a sua aproximação com o então candidato Jair Bolsonaro, Joice foi líder do governo no Congresso no início da gestão. Rompeu com o Planalto e com todos os bolsonaristas, incluindo a deputada Carla Zambelli.

Virou secretária de Comunicação com anuência do presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ) e agora, neste biênio, deve ficar sem cargos na Casa. Após a eleição de Lira, bolsonaristas fizeram uma campanha nas redes sociais para a destituição de Joice, inclusive com apoio do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).