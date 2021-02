Lira diz que Câmara votará amanhã autonomia do Banco Central

A- A+

Na imagem, presidente Arthur Lira (PP-AL) REUTERS/Adriano Machado 02/02/2021

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta segunda-feira (8) que irá colocar em votação para amanhã (9) o projeto sobre a autonomia do Banco Central.

"Com a sinalização positiva da maioria dos líderes, gostaria de compartilhar uma grande notícia sobre nosso país: vamos colocar em votação amanhã o projeto sobre a autonomia do Banco Central", afirmou Lira.

"Uma grande sinalização de destravamento da pauta do Congresso. Um grande sinal de previsibilidade para o futuro da economia brasileira. Um grande sinal de credibilidade para o Brasil perante o mundo", acrescentou.

Lira disse que pretende anunciar a informação ao ministro Paulo Guedes, durante visita na Câmara dos Deputados. O titular da Economia tem encontro marcado com o presidente da Casa Legislativa às 18h30 - entre os assuntos, estão, além da autonomia do BC, a retomada do auxílio emergencial.

O projeto que trata da autonomia do BC foi aprovado pelo Senado Federal no dia 3 de novembro de 2020. A matéria recebeu 56 votos favoráveis e 12 contrários. De autoria do senador Plínio Valério (PSDB-AM), o projeto busca conferir autonomia formal para que o BC execute suas atividades essenciais no país sem sofrer pressões políticas.

A matéria também estabelece requisitos para nomeação e demissão do presidente e dos diretores do Banco Central, bem como vedações aos ocupantes do cargo. De acordo com a proposta, cada dirigente terá mandato de quatro anos.