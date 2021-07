Lira diz que pediu a comissão que LDO possa ser votada esta semana Presidente da Câmara quer levar projeto ao plenário até sexta-feira (16). Se for aprovado, recesso formal começa no sábado (17)

Questionado sobre o voto impresso, Lira afirmou que projeto semelhante já foi aprovado pela Casa em 2015 e está parado no Senado Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) pode ser votado pelo plenário do Congresso ainda nesta semana. O parecer preliminar foi aprovado na segunda-feira (12) pela Comissão Mista de Orçamento (CMO), mas ainda não há data marcada para votar o relatório final no colegiado, nem no plenário.

"Há um comprometimento por parte da Câmara e do Senado. Estive ontem (12) com a presidente da CMO, senadora Rose de Freitas (MDB-ES), e com o relator, Juscelino Filho (DEM-MA), para que eles tenham a dedicação máxima de análise de emenda para que entre quinta (15) e sexta-feira (16) a gente possa votar no plenário do Congresso", afirmou. "Nosso plano é entrar em recesso esta semana pedindo máxima atenção e toda a presteza de todos os técnicos da Casa para que analisem as emendas o mais rápido possível."

O prazo para apresentação de emendas por parte dos deputados e senadores ao relatório final da LDO ficará aberto até quarta (14) às 12h. Se a LDO não for aprovada em plenário até o dia 17 de julho, o recesso formal - entre 17 e 31 de julho - terá que ser suspenso. Nessa situação, haveria o chamado "recesso branco", que permite o funcionamento de todas as estruturas do Legislativo, inclusive a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid. Se a LDO for aprovada, no entanto, todas as atividades parlamentares devem ser paralisadas no período, inclusive os trabalhos da CPI .

Voto impresso

Lira também foi questionado sobre as chances de aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do voto impresso, que tramita em uma comissão da Casa e é uma das principais bandeiras do presidente Jair Bolsonaro. Ele lembrou que a Câmara já aprovou, em 2015, um texto semelhante ao proposto agora pela deputada Bia Kicis (PSL-DF), mas destacou que o projeto não avançou no Senado.

"Não teria necessidade de a Câmara passar por isso de novo. A PEC está no Senado desde 2015", afirmou Lira. "Se não tiver condição de o Senado votar uma PEC que está lá desde 2015, eu não sei que diferença faria."

