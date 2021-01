Lira e Baleia: veja o que defendem os candidatos à Câmara

A- A+

Candidatos à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP) Reprodução/Câmara dos Deputados

Os dois candidatos com maiores chances de vitória na eleição à presidência da Câmara em 1º de fevereiro, os deputados Baleia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL) começaram nesta semana as campanhas pelo país para mostrar as suas propostas aos seus eleitores, que são os 512 deputados. Para se eleger, é necessário o apoio de ao menos 257 deputados.

Mas as propostas dos candidatos interessam a todos os brasileiros, já que o vencedor irá comandar a Câmara dos Deputados, e portanto a pauta das leis que definem tudo no País, pelos próximos dois anos. Potencialmente quatro, já que na próxima legislatura o mandato pode ser renovado.

Na campanha, Lira esteve em capitais das regiões Norte e Centro-Oeste. Já Baleia Rossi começou pela capital do Piauí, no Nordeste. Veja abaixo o que defenderam os candidatos nesta semana:

Baleia Rossi (DEM-SP)

Bloco: PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede Reprodução Câmara dos Deputados

Vacina para todos

Volta do auxílio emergencial ou ampliação do Bolsa Família

Tributação dos mais ricos

Responsabilidade fiscal

Aprovação da reforma tributária

Instalação de CPIs

Pautar pedidos de convocação de ministros

Arthur Lira (PP-AL)

Bloco: PP, PL, PSD, Republicanos, Avante, Patriota, Solidariedade, Pros e PSC Reprodução Câmara dos Deputados

Aprovação da PEC Emergencial

Aprovação da reforma admnistrativa

Aprovação da reforma tributária

Acelerar a vacinação

Que a vacinação comece pelo Amazonas

Previsibilidade da pauta da Câmara