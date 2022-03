Lira institui grupo para debater sistema semipresidencialista

A- A+

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), instituiu um grupo de trabalho para debater temas relacionadas ao sistema de governo semipresidencialista – presidente e primeiro-ministro. O ato foi assinado na última quarta-feira (16).

O grupo tem a finalidade de analisar e debater o sistema pelo prazo de 120 dias, prorrogáveis por igual período mediante solicitação à presidência. O deputado Samuel Moreira (PSDB-SP) será o coordenador da equipe.

Confira, abaixo, os integrantes do grupo de trabalho:

- Marcel van Hattem (Novo-RS);

- Margarete Coelho (PP-PI);

- Enrico Misasi (PV-SP);

- Silvio Costa Filho (Republicanos-PE);

- Luiza Canziani (PTB-PR);

- Alice Portugal (PCdoB-BA);

- Luiz Philipe de Orleans e Bragança (União Brasil-SP);

- Felipe Rigoni (União Brasil-ES);

- Gastão Vieira (PROS-MA).

De acordo com o ato, a equipe poderá realizar audiência pública e reunião com órgãos e entidades da sociedade civil, bem como com profissionais, juristas e autoridades que tratam do assunto.

O grupo será assessorado pelo Conselho Consultivo, coordenado pelo ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Nelson Jobim. O conselho será composto dos seguintes membros:

- Michel Temer, ex-presidente da República;

- Ellen Gracie, ministra aposentada do STF;

- Mônica Caggiano, doutora pela USP;

- Manoel Gonçalves Ferreira Filho, doutor e professor emérito da USP;

- Nina Beatriz Stocco Ranieri, doutora pela USP;

- Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch, doutor pela USP;

- Maria Hermínia Tavares de Almeida, doutora pela USP;

- Jorge Octávio Lavocat Galvão, procurador do DF e doutor pela USP;

- Elival da Silva Ramos, doutor pela USP.

A participação dos membros no conselho não será remunerada, e as despesas logísticas (transporte, hospedagem, organização de eventos e afins) serão custeadas pela Câmara dos Deputados.