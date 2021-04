Lira nega ter aconselhado Bolsonaro a sair do Brasil Ideia teria sido motivada como alternativa para que o Orçamento de 2021 fosse sancionado pelo próprio presidente da Câmara Lira nega ter aconselhado Bolsonaro a sair do Brasil por Orçamento

"Orçamento será tratado com responsabilidade", diz Lira Adriano Machado/Reuters - 23.02.2021

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), negou nesta terça-feira (13) ter sugerido que o presidente Jair Bolsonaro deixasse o Brasil em meio aos impasses para a aprovação do Orçamento de 2021.

"O país vive um momento grave de perdas e crise sanitária. O Orçamento é crucial e será tratado por mim e pela Câmara com responsabilidade", escreveu Lira na rede social.

A fala de Lira é uma resposta direta ao jornal O Estado de S.Paulo, que citou o deputado como um dos conselheiros que indicaram uma viagem de Bolsonaro como solução para a aprovação do Orçamento.

Caso Bolsonaro e o vice-presidente, Hamilton Mourão, estiverem fora do Brasil, caberia a Lira a sanção do texto. "O cidadão merece uma apuração sem 'disse me disse' e calcada na verdade", criticou o presidente da Câmara.

Aprovado em março, o Orçamento apresenta problemas, como dotações insuficientes para o cumprimento de despesas obrigatórias ou discricionárias. Bolsonaro tem até o dia 22 de abril para sancionar ou vetar o texto. Se ele não se manifestar, ocorre a sanção automática de toda a norma.

