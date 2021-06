Lira quer votar novo Código Eleitoral para Eleições 2022 Presidente da Câmara disse que pretende acelerar discussões para que mudanças valham para o pleito do ano que vem

Lira quer votar novo Código Eleitoral para Eleições 2022 Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 12.05.2021

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), disse nesta quarta-feira (23) que pretende votar o novo Código de Processo Eleitoral na Câmara a tempo de remeter o projeto ao Senado para que as novas regras valham para as Eleições de 2022.

O texto foi entregue hoje à Lira pelo grupo de trabalho do Código, que tem como presidente o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) e como relatora a deputada Margarete Coelho (PP-PI).

De acordo com o Lira, o projeto de lei complementar foi elaborado pelo grupo nos últimos dois meses. "O grupo entregou hoje o projeto, bastante completo e elucidativo, para que os líderes possam nos próximos dias analisar com calma todas as alterações propostas para que tenhamos o que precisamos na política: segurança jurídica, previsibilidade e correção forte e clareza na legislação."

A discussão já começa na reunião de líderes de amanhã (24) e depois em reuniões sucessivas entre os deputados.

A relatora Margarete Coelho explicou a necessidade no Código:

"O mais importante é dar clareza e segurança jurídica do processo eleitoral. Temos o processo eleitoral mais judicializado do mundo, com votos anulados e candidaturas anuladas o que termina por invalidar a vontade de eleitor. Queremos empoderar o eleitor".

As mudanças propostas pelo texto pretendem:

- Uniformizar prazos de desimcompatibilização;

- Uniformizar multas;

- Dar clareza a cada uma das funções da Justiça Eleitoral;

- Fazer releitura das penas de inelegilibidade de acordo com as últimas decisões do STF, com detração na pena de inelegilibidade;

- Organizar os procedimentos eleitoral

Outro ponto importante do Código, segundo a relatora, é a clareza sobre o uso da internet na prograganda eleitoral.

"Criamos o Código de Processo Eleitoral que não existia no Brasil. Usamos hoje legislações esparsas, vários códigos, e atualizamos a legislação eleitoral conforme a Lei de Proteção de Dados e no Marco Regulatório da Internet, com clareza muito grande na utilização da internet na progaganda eleitoral que era um grande conflito, ameaçando inclusive a democracia".