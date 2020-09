Live JR: atuação da Anvisa durante a pandemia é o tema desta sexta (18)

Antonio Barra Torres, presidente da Anvisa Leopoldo Silva/Agência Senado

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (18) Antonio Barra Torres, presidente da ANVISA.

Ao vivo, a entrevista começa às 18h10. Na pauta estará a atuação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) durante a pandemia do coronavírus. Participam da conversa os jornalistas Eduardo Ribeiro, o apresentador Celso Freitas e a repórter Catarina Hong. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.