'Live JR' debate a vacinação contra covid-19 no Brasil Infectologista e diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações conversam com Celso Freitas e Fábio Menegatti às 15h

Flávia Bravo Divulgação

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (23) a médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, Rosana Ritchmann, e também Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

As duas convidadas vão falar sobre a vacinação contra a covid-19 no Brasil e abordarão temas como eficácia das vacinas contra as novas variantes do vírus, a necessidade da antecipação da segunda dose e a vacinação de menores de 18 anos. Ritchmann e Bravo esclarecerão estas e outras dúvidas importantes.

A infectologista Rosana Ritchmann Divulgação

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas, âncora do Jornal da Record, e o repórter Fábio Menegatti.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.