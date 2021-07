'Live JR' debate a volta às aulas após 16 meses de pandemia Com a autorização de diversos governadores, as redes públicas de ensino se preparam para a volta às atividades presenciais

Celso Freitas entrevista especialistas em educação nesta sexta Edu Moraes/Record TV

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (30) Cecilia Motta, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, e Ronaldo Casagrande, vice-Presidente do Instituto Casagrande, que vão falar sobre a volta às aulas em meio à pandemia de covid-19 e os modelos de ensino adotados em diferentes localidades do Brasil.

Com a autorização de diversos governadores, as redes públicas de ensino em vários estados e municípios se preparam para a volta às aulas após 16 meses. Grande parte das escolas privadas também aderiram ao retorno das atividades. As medidas de prevenção à covid-19 continuarão a ser utilizadas e cada município deve criar seus próprios protocolos.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

