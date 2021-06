'Live JR' debate efeito da pandemia de covid-19 para o setor aéreo

A- A+

Setor foi um dos mais afetados pelas políticas de isolamento adotadas para conter a pandemia Marcello Casal Jr /Agência Brasil

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (25) o presidente da ABEAR (Associação Brasileira das Empresas Aéreas), Eduardo Sanovicz, e o diretor da ANEAA (Associação Nacional das Empresas Administradoras de Aeroportos) Dyogo Oliveira.

Em pauta, a aviação na pandemia: como a crise sanitária mundial provocada pela covid-19 afetou o setor aéreo e as perspectivas para a retomada do mercado.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

