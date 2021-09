Live JR debate golpes com Pix e alta de crimes associados a ele Especialistas em delitos cibernéticos conversam, às 15h, com os repórteres Leandro Stoliar e Thais Furlan Live JR debate crimes causados pelo Pix

A- A+

Sistema de pagamentos instantâneos virou alvo de assaltantes Marcello Casal Jr. / Agência Brasil

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (17) o delegado José Mariano de Araujo Filho, especialista em cibercrimes e em delitos de alta tecnologia, e o advogado Luiz Augusto D’Urso, especialista em crimes cibernéticos.

O pauta, os golpes do Pix. O sistema de transferências e pagamentos instantâneos lançado no fim de 2020 pelo Banco Central entrou na mira dos bandidos. Os criminosos realizam sequestros-relâmpagos, ou simplesmente roubam os celulares das vítimas, para depois invadir os aplicativos de banco e transferir grandes quantias de dinheiro para a conta de laranjas.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os repórteres do Jornal da Record Leandro Stoliar e Thais Furlan.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

