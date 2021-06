'Live JR' debate lei mais dura para quem pratica crimes virtuais Programa do 'Jornal da Record' conversa com deputado federal Vinicius Carvalho (Republicanos) e advogado Luiz Augusto D’Urso

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (4) o deputado federal Vinicius Carvalho (Republicanos-SP) e o advogado especialista em crimes cibernéticos e presidente da Comissão Nacional de Cibercrimes da Abracrim (Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas), Luiz Augusto D’Urso.

O episódio vai discutir as contravenções virtuais e a pena mais dura para que pratica o delito. Na quinta-feira da semana passada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou uma de lei que torna mais graves os crimes cibernéticos de violação de dispositivo informático, assim como o furto e estelionato cometidos de forma eletrônica ou pela internet.

A Lei 14.155/21 foi aprovada pela Câmara dos Deputados em abril, com parecer do deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP). A nova norma altera o Código Penal e o Código de Processo Penal e cria um agravante, com pena de reclusão de 4 a 8 anos, para o crime de furto praticado com o uso de dispositivos eletrônicos, conectados ou não à internet, por meio de violação de senha ou com o uso de programas invasores.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Luiz Fara Monteiro e Celso Freitas. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

