'Live JR' debate o agravamento da fome nos rincões do Brasil Membro do Programa Mundial de Alimentos da ONU e médico nutrólogo conversam, às 15h, com Luiz Fara Monteiro e André Tal live jr

Daniel Balaban e o médico Eduardo Rauen são os convidados da Live JR Montagem/R7

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (18) Daniel Balaban, representante no Brasil do WFP (Programa Mundial de Alimentos), da ONU, e diretor do Centro de Excelência contra a Fome, e Eduardo Rauen, médico nutrólogo e membro efetivo da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia).

Em pauta, o impacto da pandemia de covid-19 a fome dos invisíveis, pessoas em situação de vulnerabilidade social que sofrem para conseguir a alimentação diária necessária, e o agravamento da fome nos rincões do país, especialmente no semiárido. Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Luiz Fara Monteiro e André Tal.

A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

