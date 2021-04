'Live JR' debate o impacto da covid na educação dos brasileiros Presidente do Instituto Casagrande e diretora da Fundação Lemann conversam, às 15h, com Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro Live JR debate o impacto da pandemia na educação dos brasileiros

A- A+

Renato Casagrande e Daniela Caldeirinha, diretora da Fundação Lemann Divulgação

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (23) o professor Renato Casagrande, pesquisador em educação e presidente do Instituto Casagrande, e a diretora de projetos de educação na Fundação Lemann, Daniela Caldeirinha.

Em pauta, o impacto da pandemia de covid-19 na educação brasileira, onde ficou ainda mais evidente o cenário de desigualdade. Segundo relatório do Banco Mundial, divulgado na última semana, dois a cada três alunos brasileiros podem não aprender a ler adequadamente um texto simples aos 10 anos.

O programa ainda aborda o projeto aprovado na Câmara dos Deputados que considera aulas presenciais de educação básica e superior como serviços essenciais e cria diretrizes para o retorno às escolas.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.