Live JR debate o Paulistão e o Cariocão na Record TV em 2022 Canal transmite, com exclusividade na TV aberta, os dois maiores campeonatos estaduais do país

Avelar, Mylena e Thomé conversam sobre futebol na Record TV; Fábio Menegatti apresenta Divulgação

Futebol é o assunto da Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, nesta sexta-feira (12). A apresentadora Mylena Ceribelli e os jornalistas André Avelar e Roberto Thomé vão conversar sobre os campeonatos paulista e carioca, que terão transmissão exclusiva da Record TV, em 2022, para a TV aberta. A apresentação é de Fábio Menegatti.

O Campeonato Paulista chega à sua 120ª edição e terá início no dia 26 de janeiro próximo. Já o Cariocão vai para seu segundo ano com transmissão da Record TV. Mylena, Avelar e Thomé vão falar sobre a cobertura exclusiva do canal, em TV aberta, destes que são os dois maiores campeonatos estaduais do Brasil.

Ao vivo, a Live JR começa às 15h. O programa vai ao ar todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.