'Live JR' debate rumos do emprego na véspera do Dia do Trabalho Professores Hélio Zylberstajn e José Pastore, da USP, conversam, a partir das 14h50, com jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro

Professores Hélio Zylberstajn e José Pastore debatem rumos do mercado de trabalho Montagem/R7

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (30) os professores Hélio Zylberstajn e José Pastore, ambos da Faculdade de Economia da USP (Universidade de São Paulo).

Na véspera do Dia do Trabalho, comemorado neste sábado (1º), estará em pauta a geração de vagas no Brasil, as medidas anunciadas pelo governo para preservar empregos, os setores da economia que conseguem se recuperar aos poucos, as dificuldades para a entrada dos jovens no mercado de trabalho, entre outros temas.

Ao vivo, a entrevista começa excepcionalmente às 14h50. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

