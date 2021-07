'Live JR' discute a estiagem no Brasil, a pior dos últimos 91 anos Diretor-geral da Aneel e meteorologista conversam com os jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro 'Live JR' discute a estiagem no Brasil, a pior em 91 anos

A escassez de água é a pior dos últimos 91 anos REUTERS/Bridget Bennett-09/06/2021

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (2) o diretor-geral da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), André Pepitone, e o meteorologista Giovanni Dolif, coordenador-geral substituto de Operações e Modelagens do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Em pauta, a estiagem no Brasil. O país vive o pior período de seca dos últimos 91 anos no Sul e Sudeste. Várias regiões já estão sendo impactadas, como mostrou a série especial da semana do Jornal da Record. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um pronunciamento pedindo uso consciente de água e energia para o sistema não colapsar.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas e Luiz Fara Monteiro. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.

