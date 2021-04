'Live JR' discute alta de crimes virtuais e o combate à pratica Programa de entrevistas do 'Jornal da Record' conversa, ao vivo, com o deputado federal Vinicius Carvalho (Republicanos-SP)

Deputado Vinicius Carvalho participa da 'Live JR' Divulgação

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (2) o deputado federal Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), autor do requerimento para que seja colocado em votação na Câmara o projeto de lei sobre fraudes eletrônicas.

Em pauta, os crimes virtuais. O aumento do comércio eletrônico durante a pandemia de covid-19 levou também ao crescimento no número de fraudes. A entrevista ainda aborda o movimento que fez bancos e grandes empresas de comércio na internet se mobilizarem pela aprovação do PL 4554/2020, que cria novos tipos penais para punir essa modalidade de crime e endurece outros já existentes.

Ao vivo, a entrevista começa às 15h. Participam da conversa os jornalistas André Tal, Luiz Fara Monteiro e Luiz Gustavo Biló. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.